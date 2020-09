Maricá - Na tarde de ontem, um homem foi encontrado dentro de casa morto à pauladas. O caso aconteceu no bairro do Boqueirão, na Rua Bem Te Vi.



Policiais estiveram no local e acionaram a perícia da Policia Civil. Após os procedimentos legais, o corpo foi encaminhado ao IML de Niterói. A identidade da vítima ainda não foi divulgada e o crime será investigado pela Delegacia Especializada.