Maricá -A Prefeitura de Maricá recebeu mais uma ambulância para uso nas unidades de Saúde da cidade. O veículo, disponibilizado a partir de convênio com o governo federal, é um modelo básico e será utilizado primordialmente para o transporte de pacientes sob regulação, em transferências para unidades de Saúde do município ou de outras cidades da região. Com isso, a cidade passa a contar com cinco novos veículos nesse atendimento.



Das três ambulâncias destinadas ao transporte de pacientes para a Rede de Urgência e Emergência em Saúde, duas estão baseadas no Centro e uma em Itaipuaçu, na nova Base Descentralizada do Samu.



Serviço: Nova ambulância



Utilização: Transporte de pacientes para unidades de saúde



Total de veículos novos: 5



