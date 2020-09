Já São 3463 de Covid-19 na Cidade

Maricá - Mesmo com um aparente "novo normal" que nos dá uma sensação de que tudo está aops poucos voltando ao normal, e com possíveis chances de início de vacinação em massa ainda em 2020, os cuidados devem permanecer, na luta contra o Covid-19.

Álcool em gel, máscaras em lugares públicos e lavar sempre as mães continua sendo extremamente necessário.

A Secretaria de Saúde da cidade relatou que o município registrou 3463 casos confirmados, positivos do Covid-19 em divulgação feita na noite da última quarta-feira (02).



No momento são 136 pacientes lutando contra o vírus, além de 25 mortes em análise pela Secretaria de Estado de Saúde.



É necessário manter os cuidados de proteção e evitar aglomerações no nosso "novo normal".