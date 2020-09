Maricá - Foram registradas pela Marinha do Brasil através do Centro de Hidrografia, ondas de até 2,5 metros no litoral de Maricá durante o dia da última quarta-feira 02/09.

Durante a ressaca é imprescindível evitarem as navegações de pequenas embarcações e também evitar os banhos de mar, principalmente em praias oceânicas como é o caso do litoral maricaense que apresenta característica única.