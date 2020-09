Abrem 100 novas vagas para castração de cães e gatos em Inoã

Maricá - Irão abrir novas vagas par castração de cães e gatos em Inoã. Os moradores do bairro podeão cadastrar seus animais para seguir os procedimentos cirúrgicos em dois dias e em locais diferentes, às 10 da manhã.

O primeiro dia de inscrição acontece hoje, no Esporte Clube de Inoã, são 100 vagas disponíveis para a castração. 50 inscrições serão destinadas para cães e as outras 50 para gatos. O segundo dia será na próxima quinta-feira 10/09, na sede do "Projeto Viver Bem" localizado na RUa Um, lote 18.

Os donos dos cães deverão levar seus animais para uma avaliação clínica, enquanto os donos dos gatos, não precisarão levar os felinos ao local de inscrição. Os animais necessitam ter entre 5 meses e 6 anos de idade e que não serão realizadas cirurgias em cadelas no cio, em lactação ou prenhas. Acontece também uma restrição a animais braquicefálicos como o cachorro boxer, shih-tzu, pug e gato persa também não poderão ser operados.



Será permitida a cirurgia de castração de dois animais por pessoa, porém a cadela só poderá uma por CPF do responsável.



Interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar uma cópia do comprovante de residência, cópia da identidade e CPF, Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca ou bolsa família ou Benefício de Prestação Continuada (BCP), ou outro comprovante de rendimento mostrando renda familiar de até 3 salários mínimos.