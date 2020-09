Maricá disponibilizará recipientes para coletar computadores e periféricos sem utilização

Maricá - Serão disponibilizados em estabelecimentos comerciais da cidade, recipientes para descartar computadores e eletrônicos sem utilização. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá envolvendo uma colaboração entre as secretarias de Cidade Sustentável e de Ciência, Tecnologia e Comunicações.

Todas as peças descartadas serão encaminhadas para o Centro de Recondicionamento de Computadores montado em Inoã. Um dos lados positivos desta iniciativa é que muitos componentes em bom estado poderão ajudar a recuperar outros computadores que serão doados a instituições.

Segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia recipientes de descarte também serão colocados em escolas da rede municipal e na sede da Prefeitura de Maricá.



o Centro de de Recondicionamento de Computadores, o CRC, é o primeiro a ser aberto no Estado do Rio de Janeiro e futuramente deverá oferecer cursos no local.