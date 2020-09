3.311 Pessoas Curadas de Covid-19 em Maricá

Maricá - Até agora já somam um total de 3.516 casos registrados e confirmados de Covid-19 na cidade, sempre relatamos como casos "registrados" e "confrmados" porque muitas pessoas podem adquirir o vírus e não desenvolverem sintomas, com isso não notificam ao sistema de saúde e as vezes nem sabem que foram contaminados.



A cidade registrou mais 26 casos positivos do coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na divulgação a imprensa na noite de ontem (04/09).

Na cidade 106 vidas foram perdidas até agora pelo Covid-19, o que é um índice baixo considerando os outros municípios, proporcionalmente.



Até agora: 3.516 casos registrados e confirmados e 106 mortes por Covid-19.

3.311 pessoas estão curadas do Coronavirus em Maricá