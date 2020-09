População ignora pandemia e praias ficam lotadas

Maricá - Domingo ensolarado causa aglomeração em todo o litoral maricaense e população faz total descaso à pandemia do coronavírus. O comportamento não só dos maricaenses mas como do cariocas no último domingo foi inadequado perante a época em que o mundo está passando. Já são 6 meses de pandemia, e ela está longe do fim. O número de casos e de óbitos vem aumentando não só no Brasil e no mundo mas em Maricá também. Atitudes como estas irão somente agravar ainda mais o perigo do contágio do Covid-19.

As praias permaneceram o dia inteiro lotadas devido o sol forte e aglomeração foi ainda maior por causa do feriado de hoje, 7 de setembro. Tudo indica que haverá um grande engarrafamento na saída do município pela Rodovia Ernani do Amaral Peixoto devido o grande número de carros que vieram para esta região na sexta e no sábado. A volta do feriadão promete causar bastante movimento na da região.

Vale lembrar que a Prefeitura de Maricá vem avisando a população constantemente para se precaverem e colaborarem com o isolamento, caso contrário tudo poderá fechar novamente na cidade.