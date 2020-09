Baleia Jubarte é encontrada morta na Praia da Restinga

Maricá - Equipes do INEA realizaram na Praia da Restinga, uma operação para a retirada da carcaça de uma baleia jubarte, jovem, macho e de 9,6 metros, com estimativa de peso de 15 toneladas.

A baleia apareceu já sem vida no último sábado na Praia da Restinga de Maricá dentro da Área de Proteção Ambiental. Equipes do Instituto Estadual do Ambiente atuaram juntos durante o dia todo para a remoção da carcaça da jovem baleia que já estava em estado avançado de decomposição. Foi possível obter uma coleta de tecido animal para posteriormente através de pesquisas descobrirem a causa da morte da jovem baleia jubarte.