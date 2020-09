Maricá - Policiais receberam uma denúncia de que havia um homem armado no Centro de Maricá no bar Deck 06. Os PM's chegaram no local e abordaram o homem que foi revistado. Com ele foi encontrada uma réplica de pistola, utilizada em jogos de Airsoft.

O homem de 26 anos foi levado para a 82ªDP, prestou depoimento e em seguida foi liberado.