Maricá - Segundo o vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá e ex-prefeito de Maricá por 2 mandatos consecutivos elegendo seu sucessor Fabiano Horta, o PAT será prorrogado até dezembro de deste ano. Fontes da redação do jornal o Dia Maricá revelaram com exclusividade que o Prefeito Fabiano Horta está tomando todas as medidas necessárias mediante o Ministério Público e demais órgãos envolvidos na autorização da prorrogação do PAT até dezembro deste ano por conta da pandemia do COVID-19.