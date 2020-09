Odontomóvel percorre bairros de Maricá e atende de graça a população

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde vem realizando ações de atendimento odontológico através de uma unidade móvel, conhecida como Odontomóvel por diversos bairros do município. A iniciativa faz parte das estratégias de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, para a prevenção e promoção à saúde dos moradores do município.



Na última sexta-feira (04/09), o atendimento foi realizado na aldeia indígena Mata Verde Bonita, em São José do Imbassaí, para acompanhar e tratar da saúde bucal dos aldeados.



Ao todo foram atendidas 120 pessoas das 37 famílias que vivem na aldeia, sendo 73 adultos, 40 crianças e sete idosos. Elas passaram por avaliação odontológica, receberam orientações sobre a saúde bucal, receberam kits de higiene oral e iniciaram o tratamento odontológico de acordo com as necessidades individuais.