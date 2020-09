Chiquinho do PSDB diz que não tem medo do Fabiano Horta

Maricá - Na manhã deste sábado o PSDB-Maricá anunciou seu candidato da legenda à Prefeitura de Maricá. O vereador Chiquinho irá disputar o cargo e acredita que pode ter uma chance:



“Na eleição para presidente da Câmara Municipal ganhei por 6 votos a 5. Como presidente da Casa, devolvi a Prefeitura cerca de R$ 4 milhões de reais. Fabiano Horta quando presidia a Câmara devolveu apenas R$ 400 mil. Na última eleição municipal os petistas disseram que eu não teria nem 500 votos. Fui o mais votado da cidade! Favoritismo pra mim é na contagem dos votos”, disse otimista o pré-candidato tucano.



Cerca de 200 pré-candidatos e correligionários do PSDB, PSL e Solidariedade estiveram presentes no evento em que o candidato a prefeito do foi anunciado.

O PSL e Solidariedade farão suas convenções na próxima terça-feira (15), e anunciarão seus pré-candidatos a vereador e o apoio à chapa de Chiquinho.



Chiquinho está otimista e pretende tirar muitos votos de seu adversário Fabiano Horta, o pupilo do Ex- Prefeito Quaquá.



Não é de hoje que Quaquá e Chiquinho tem brigas pessoais e segundo informações de populares no passado Chiquinho traiu o Ex- Prefeito o que pode levar essa eleição contra o Horta (amigo irmão de Quaquá a décadas) pro lado pessoal.



Cabe agora o povo responder nas urnas se Chiquinho tem peso e apoio popular pra desbancar um governo que tem mais de 80% de aprovação.