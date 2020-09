Homem é acusado de estuprar 2 crianças no Caxito

Maricá - Na noite do último domingo, no Bairro do Caxito, um homem foi acusado de estuprar duas crianças.

Agentes da 6ª CIA de Maricá foram acionados e ao chegarem no local e encontraram as duas crianças chorando. Foi dada voz de prisão ao homem acusado em presença de sua esposa que é mãe das duas vítimas.



O homem que não teve sua identidade revelada, tem 42 anos e foi levado para a 82ª DP para registro do caso e logo após encaminhado para a 76ª DP, a Central de Flagrantes em Niterói.