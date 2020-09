Maricá - A Prefeitura de Maricá está realizando nesta segunda-feira (14/09) obras de pavimentação na Estrada de Itaipuaçu, na Estrada dos Cajueiros e na Rua 48, no Jardim Atlântico Central. Nestas localidades, parte da via precisou ser interditada para a execução dos serviços.



Outra equipe está localizada na Avenida Reginaldo Zeidan, no bairro Guaratiba realizando a troca do solo.