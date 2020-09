Aberto o recadastramento dos protetores de animais

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai realizar o recadastramento dos protetores de animais já inscritos na Coordenadoria de Proteção Animal.



Os protetores devem comparecer na sede da coordenadoria (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, 100, no Parque Eldorado) de segunda à sexta-feira, das 09h as 16 horas, nos meses de outubro e novembro.



É necessário levar original e cópias dos documentos de identidade, CPF e do comprovante de residência.