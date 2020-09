Vereadores votam por UNANIMIDADE à favor do PAT

Maricá - Durante esta manhã, os vereadores votaram por unanimidade a favor da continuação do PAT em período eleitoral. Todos entendem que se trata de uma questão humana e não política e que o bem estar dos cidadãos está em primeiro lugar. A decisão agrada a população e alivia aqueles que ainda dependem do PAT para sobreviver em meio a esta pandemia.

Os vereadores também aprovaram por unanimidade a prorrogação do (PAE) Programa de Amparo ao Emprego e os R$300,00 em moeda mumbuca.



Com a aprovação dos vereadores só falta a aprovação final do Prefeito Fabiano Horta para se tornar oficial.

O PAT será prorrogado até dezembro de 2020.