Maricá sobre 27 posições na tabela do INEB

Maricá - Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) apontam Maricá com destaque entre os municípios do estado e também no âmbito dos que integram o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), onde Maricá ficou em primeiro lugar nos anos finais, ficando na quarta posição nos anos iniciais. O ranking nacional tem como base os resultados da Prova Brasil, aplicada a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). O cálculo é feito com base nos dados de aprovação nas escolas e no desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que avalia os conhecimentos dos estudantes em língua portuguesa e matemática.



Em relação aos 92 municípios do estado, nos Anos Finais (‘Fundamental II’, do 6º ao 9º ano) Maricá subiu da 30ª posição na tabela anterior para a 13ª na atual, um salto de 27 posições alcançando nota 5,1. A meta para a educação municipal neste ano era de 5,8. Já no item Anos Iniciais (de ‘Fundamental I’, entre o 1º e 5º ano) manteve o mesmo índice de 2019, ficando na 47ª, com a nota 5,4.



Os destaques da rede pública de ensino de Maricá no ranking dos Anos Finais foram as escolas João da Silva Bezerra (na Divinéia), que ficou em primeiro lugar ultrapassando a meta com nota 6,1. A segunda colocada foi a Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura (no Jardim Nova Metrópole) que, mesmo não alcançando a meta, saiu de 4,1 em 2017 para 5,7 em 2019. Na terceira posição local ficou a Escola Municipal Marquês de Maricá (em Itaipuaçu), com nota 5,5.



"Esse avanço é fruto de um trabalho em conjunto entre todos os profissionais da educação, estudantes, pais ou responsáveis, da Educação Infantil ao 9º ano. Para termos uma Educação Pública com qualidade cada vez maior, dependemos do empenho e dedicação de todos e cada um", avalia a secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa