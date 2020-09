Maricá - Uma motocicleta e um carro colidiram na noite de ontem por volta das 23:00 na Rodovia Amaral Peixoto na altura do Bairro de São José do Imbassaí.

Eles colidiram no sentido Centro de Maricá. Com a força do impacto da colisão o motociclista ficou gravemente ferido e o carro (um GM branco) amassado.



Os Bombeiros foram chamados e prestaram os primeiros socorros na vítima.