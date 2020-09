Homem Morre Após ser Atropelado

Maricá - O acidente aconteceu próximo a passarela de pedestres no Km 20 em São José, na noite de ontem (domingo 20/09).

Apuração da redação constatou segundo populares que um veiculo em alta velocidade seguia quando foi surpreendido pelo pedestre que NÃO UTILIZOU a passarela para os pedestres.



Com a força do impacto da batida, o homem morreu que não teve seu nome divulgado morreu na hora.



Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) cuidaram do transitoque ficou complicado em função do acidente e Bombeiros foram chamados.



Vale ressaltar a importância da utilização da passarela de pedestres em qualquer circunstância, em qualquer Km da Amaral Peixoto, usar a passarela é preservar a vida.