Chuva forte na manhã desta terça-feira

Maricá - A frente fria que se instalou na região continua a estar presente nas vidas dos maricaenses. Hoje pela manhã o termômetro de Inoã marcava 22º C debaixo de forte pancada de chuva.

Nem a chuva impediu os moradores de Inoã fazerem suas compras e mesmo debaixo de forte chuva, a fila na lotérica chegava do lado de fora do prédio fazendo aglomeração. A fila na lotérica fica tão grande e impossibilita a população de dar 1 metro de distância do próximo pois ficariam todos na chuva aguardando atendimento.

A Prefeitura de Maricá vem alertando a população constantemente para que respeitem as regras da pandemia caso contrário a cidade poderá voltar a fechar as portas dos comércios novamente, como no início da pandemia neste ano.

Vale ressaltar que o Governo Federal não facilita para a população fazer o saque do auxílio emergencial e praticamente obriga as pessoas irem na lotérica para sacarem sue benefício, causando aglomeração nas filas das lotéricas de todo o país. Em tempos de internet, o saque do auxílio poderia ser feito de diversas formas, menos causando fila e aglomeração nas instituições.