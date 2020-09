Homem é Acusado de Abusar Sexualmente da Própria Filha Desde de que ela Tinha 14 anos.

Maricá - Segundo nossa apuração, uma mulher de 20 anos foi a Delegacia no Centro da cidade (82ª DP) de Maricá, ontem (segunda-feira 21/09) para denunciar um crime de que sofria abuso sexual, cometido pelo próprio pai, desde os 14 anos ela era vítima dos crimes do próprio pai.

Ele foi preso pela Polícia Civil no bairro do Caju, em Maricá, no fim da tarde da mesma tarde da acusação.



O homem foi levado pela Polícia para a Delegacia, e foi atuado por abuso sexual e pela Lei Maria da Penha.



A mulher foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal para fazer os exames de corpo delito e os crimes foram constatados.