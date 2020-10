Homem cai de altura de 8 metros é levado ao Conde e não resistiu Foto Mauricio Peçanha

Por O Dia

Maricá - Um homem caiu de uma altura de 8 metros ontem (sexta-feira 16/10) em São José de Imbassai. Ele trabalhava numa fábrica de cimento.

Ele era mecânico de e estava operando uma máquina em cima de uma linha de produção da fábrica foi neste momento que ele caiu e se quebrou todo.



Os funcionários chamaram os Bombeiros que prestaram os primeiros socorros no local, depois o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro.



O homem identificado como Takayoshi Yatake não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.



A fábrica ainda não se pronunciou sobre o caso.