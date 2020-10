Técnico Marcos Alexandre sendo entrevistado após a vitória. Foto: Maricá F.C. TV

Publicado 18/10/2020 17:25 | Atualizado 18/10/2020 17:45

Maricá - Hoje aconteceu em Saquarema o último jogo do 1º turno do campeonato carioca da 2ª divisão, a Taça Santos Dumont. Mesmo saindo com vitória, o Tsunami não conseguiu a classificação para a semi-final.

O Maricá F.C. se despede da Taça Santos Dumont sem nenhuma derrota em campo, apenas uma por W.O. devido o atraso da ambulância em um dos jogos como mandante.

A equipe do Maricá F.C. teve muitos empates e levou apenas 3 gols, terminando invicto e vencendo com domínio de jogo a equipe do AUDAX, um dos candidatos ao título da Taça Santos Dumont.



O 1º tempo terminou em 0x0 com diversas chances de gol desperdiçadas da equipe do Maricá F.C.

Este vem sendo um problema para a equipe, que possui um elenco compacto e criativo mas que peca demasiadamente nas finalizações.



No 2º tempo Júnior marcou um golaço no ângulo esquerdo batendo um penalty a favor do Maricá F.C.

Minutos depois, Lele também marca um golaço de cobertura com assistência do gênio Válber.

E 2 minutos antes do fim do jogo, o AUDAX faz um gol provido de um escanteio e diminui para 2x1 definindo o placar final da partida.

O Maricá F.C. continua evoluindo a cada jogo e tudo indica que no 2º turno o ataque virá com mais foco e regularidade. A equipe despede do 1º turno invicto apenas perdendo para a ambulância e com a sensação de que o time pode ir mais longe no 2º turno.