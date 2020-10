Maricá

MARICÁ F.C. vence o AUDAX e mostra superioridade!

A equipe do Maricá F.C. teve muitos empates e levou apenas 3 gols, terminando invicto e vencendo com domínio de jogo a equipe do AUDAX, um dos candidatos ao título da Taça Santos Dumont.

