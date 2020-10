Campanha Foto: Marcos Fabrício

Por MH

Publicado 19/10/2020 18:29 | Atualizado 19/10/2020 18:30

No dia 17 de novembro no Posto Municipal de Defesa Agropecuária (PMDA) na Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, no bairro do Caju, serão abertas 100 vagas para castração de cadelas e gatas sendo 50 para cada espécie.

Será entregue por ordem de chegada uma senha de inscrição. Os documentos necessários para o cadastro são: cópia do comprovante de residência da cidade, cópia do RG e CPF. Cópia de comprovante de rendimentos de até 3 salários mínimos por família.



Publicidade

Os animais devem ter entre 5 meses e 6 anos de idade e as fêmeas não podem estar no cio, prenhas ou em lactação. Serão também realizadas cirurgias em animais braquicefálicos como Boxer, Shih-Tzu, Pug, Gato Persa e outros).