Maricá Foto: Divulgação

Por MH

Publicado 20/10/2020 09:57 | Atualizado 20/10/2020 12:35

Maricá - Como quase todos os eventos que puderam ser realizados em 2020, as celebrações do Dia de Finados também vão seguir protocolos de segurança em Maricá. A tradicional missa campal dentro da área do Cemitério Municipal (Campo Santo Cônego Batalha – nome oficial) não será realizada este ano para evitar aglomerações, e os visitantes não poderão entrar se estiveram sem máscara. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, haverá distribuição da peça e aferição de temperatura na entrada.



As medidas valem também para a ala vertical do espaço, que começou a receber sepultamentos em março deste ano. O prédio de três andares tem 2.700 gavetas funerárias, 1.512 nichos mortuários e 6 capelas, além de dispor de banheiros, enfermaria, lanchonete e oratório.



Ainda segundo a secretaria, não está prevista a restrição no número de visitantes no cemitério que irá funcionar da 7h às 17h. A pasta recomenda que os idosos evitem ir ao local e também que os visitantes aproveitem o feriado prolongado para antecipar suas homenagens.



“Antes do dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados, teremos também o Dia do Servidor Público. As pessoas podem visitar seus mortos em qualquer desses dias e não apenas na segunda-feira, até porque não há um dia certo para lembrar nossos entes queridos”, afirma a secretária Laura Costa Vieira.



Os visitantes que se dirigirem ao cemitério de carro devem ficar atentos porque a Guarda Municipal montará um esquema especial de trânsito no local. A passagem de veículos pelas ruas Soares de Souza, Clímaco Pereira e a Ari Spíndola estarão bloqueadas.



As alternativas para quem passa pela região são: Quem chega pela Rua Clímaco Pereira poderá acessar a Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano e, em seguida, ir pelas ruas 1º de Julho e Joaquim Mendes em direção ao Flamengo. No sentido oposto, o motorista deve seguir pela Rua Ari Spíndola, contornar a praça em frente ao cemitério, entrando pela Rua 1º de Abril, seguindo pela Luiz Fernando dos Santos Caetano em direção ao Centro.