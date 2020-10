Maricá Foto: Divulgação

Maricá - Bares e restaurantes de Maricá tiveram seu horário de funcionamento estendido e poderão voltar a oferecer música ao vivo, de acordo com o decreto 601, publicado no JOM nesta sexta-feira (23/10). Com a alteração, estes estabelecimentos podem receber clientes das 11h às 2h – nas sextas, sábados e vésperas de feriados, as portas podem ser abertas às 8h. A música ao vivo, no entanto, só poderá ser oferecida até a meia-noite.



Anteriormente, o decreto 594, publicado em 02/10 e que discorria sobre a retomada gradual das atividades econômicas prevista no estágio de Bandeira Amarela nível 2, obrigava bares e restaurantes a encerrarem as atividades à meia-noite. As apresentações culturais ou musicais ao vivo nestes estabelecimentos também foram liberadas, mas somente até a meia-noite.



O novo decreto determina ainda que os restaurantes que trabalham com serviço de bufê ou self-service devem observar as seguintes regras de funcionamento: distribuição de luvas descartáveis aos clientes, para que estes se sirvam; manter tampados os recipientes que armazenam a comida oferecida; e orientar os clientes a só se servirem usando a máscara.