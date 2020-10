Candidatos Indeferidos de Maricá Foto: Lsm

Maricá - Segundo uma publicação recente no site da TSE, dos 297 candidatos a vereador em Maricá, 21 tiveram suas candidaturas indeferidas.

Segue em ordem alfabética os 21 candidatos a vereador que tiveram suas candidaturas indeferidas:



- Alberio Jiló (PMB)

- Bruno de Veras (PMN)

- Carvalho Só Tem Um (PMN)

- Djalma Lucena (PMN)

- Dr. Luiz Carlos (CIDADANIA)

- João Paraíba (CIDADANIA)

- Jó Araújo (PMB)

- Leo Careca (PT)

- Leonardo Cardoso (SOLIDARIEDADE)

- Lindenberg Benedito (PRTB)

- Marcelo Bessa (PSD)

- Mari (PMN)

- Maria Nazaré (PMB)

- Odilio o Tio do Pula Pula (PMN)

- Paola Camilly (PMB)

- Pr. Marcos Alexandre (PSDB)

- Robertinha do Frango (PMB)

- Roberto Pintor (PMN)

- Rose Figueiredo (AVANTE)

- Socorro Sidnei (PMN)

- Valmir da laje (AVANTE)



O TSE também divulgou uma lista de 6 candidatos a vereador de Maricá que desistiram de suas candidaturas. Os candidatos desistentes foram:



- Carolina Alves (SOLIDARIEDADE)

- Claudia Balula (REPUBLICANO)

- Marcelo Cerqueira (SOLIDARIEDADE)

- Marcos Patola (CIDADANIA)

- Regina Oliva (REPUBLICANO)

- Romes Sabag (SOLIDARIEDADE)

Os candidatos que recorrerem ao TRE poderão ter seus nomes inseridos na urna eletrônica com o status de " indeferido com recurso" durante a cerimônia de fechamento e serão cadastrados como "sub judice".



Os votos obtidos por candidatos "indeferidos com recurso" ficarão congelados até que se julgue a decisão que deferir sua candidatura.