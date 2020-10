Kit de ensino para alunos com deficiência Foto: Anselmo Mourão

Maricá - Na última segunda-feira (26) a rede municipal de ensino da cidade recebeu kits especializados à alfabetização de alunos com deficiência. O material foi desenvolvido com o objetivo de ajudar as crianças com dificuldade na leitura e operações aritméticas.

Em 2020, Maricá conta com 26 escolas equipadas com salas de recursos destinadas a pessoas com deficiências físicas, intelectuais ou motoras.

Cada unidade receberá dois kits com teclados multifuncionais, acessórios e notebooks.

Professores das unidades estão recebendo treinamento adequado para a utilização do kit que já usado desde 2015, desenvolvido por uma empresa de Belo Horizonte (MG) especializada em acessibilidade e tecnologias.