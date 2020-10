Prefeitura de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 13:22 | Atualizado 29/10/2020 13:33

Maricá - As fake news, infelizmente já fazem parte do nosso cotidiano e a imprensa sempre alerta de que a disseminação das mesmas pelas pessoas só prejudica mais a população, é sempre IMPORTANTE checar nós veículos de Comunicação e quando se trata de fake news sobre órgãos públicos devemos ter mais atenção ainda na checagem.



Em época de ELEIÇÕES as notícias falsas são ainda mais disseminadas.



Veja abaixo a nota sobre cadastramento fake para cestas básicas:



A Prefeitura de Maricá vem a público informar que não há nenhum cadastramento sendo feito pela Secretaria de Assistência Social para o recebimento de cestas básicas e de um auxílio financeiro de R$ 120, conforme avisa publicação fake que está sendo distribuída por aplicativo de mensagens.



A publicação inclui um link que não deve ser aberto, sob risco de dados pessoais serem capturados pelos golpistas. Trata-se evidentemente de uma fraude que está sendo tratada como tal, tendo a Prefeitura tomado as medidas cabíveis para se resguardar.