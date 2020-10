Cestas Básicas Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Maricá - A partir do dia 5 de novembro, a prefeitura retomará a distribuição das cestas básicas sendo mais de 30 mil cestas para alunos da rede pública municipal, estadual e do IFF. Essa é mas uma medida de combate ao COVID-19 durante essa pandemia.

A distribuição será referente ao mês anterior (outubro) com previsão de que seja encerrada até dia 11 de novembro.

Publicidade

As cestas básicas referente a novembro serão entregues no mesmo mês concluindo a oitav distribuição do ano. As entregas das cestas de novembro se iniciarão no dia 23.