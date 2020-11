Jornal Litoral RJ Foto: Francisco Avelino

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 07:21

Maricá - Na noite do último domingo no bairro de São José do Imbassaí, a Polícia Militar prendeu dois homens pertencentes ao de tráfico de drogas na região.



Os PMs patrulhavam a área quando os dois homens começaram a correr ao avistarem a viatura e foram capturados. Forma apreendidas uma grande quantidade de entorpecentes com eles, os 2 homens fariam parte do bonde do TH, que comanda o tráfico de drogas no bairro.



Os 2 traficantes e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP de Niterói (Central de Flagrante).