Vacinação febre aftosa Foto: Fernando Silva

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 14:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou a vacinação contra a febre aftosa no município. A imunização contra a doença vai até o dia 24 deste mês, prazo para que os criadores de gado bovino de Maricá vacinem seus rebanhos. A previsão da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca é de que sejam vacinados cerca de 900 animais de até 24 meses de idade – as vacinas são distribuídas pela Prefeitura aos proprietários de até 60 cabeças de gado, por técnicos da secretaria que vão aos locais de criação.



Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de á informa que a vacinação será realizada conforme prevê o calendário programado pelo Ministério da Agricultura, tomando todos os cuidados preconizados pelo Ministério da Saúde para assegurar a saúde dos produtores rurais e dos técnicos do serviço veterinário do município.



Os proprietários de rebanhos maiores que 60 cabeças já tiveram seus animais vacinados, na etapa do calendário de imunização realizada em maio passado. Para agendar a visita dos técnicos da Secretaria, os criadores de gado devem procurar o Posto Municipal de Defesa Agropecuária, pelo telefone 99207-2388.



