Publicado 08/11/2020 16:04

Maricá - Na manhã deste domingo por volta das 7 horas, na Rodovia Amaral Peixoto na altura do Condado de Maricá, aconteceu um acidente com 3 veículos de passeio deixando 10 feridos.

O acidente foi causado devido uma ultrapassagem mal executada que deu de frente com o carro da mão contrária e envolveu também o carro que vinha logo atrás. Uma pessoa ficou presa nas ferragens e foi necessário utilizar o alicate hidráulico para o resgate. Bombeiros do Destacamento de Maricá, Itaipu e Colubandê foram deslocados ao local para realizar os primeiros socorros. Socorristas do SAMU e dois helicópteros Águias do Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate das vítimas envolvidas no acidente.

Ninguém morreu.