Secretaria de Saúde divulga Programação do Novembro Azul, a luta contra o cáncer de próstata dando ênfase à saúde integral do homem Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 10:50 | Atualizado 09/11/2020 10:51

Maricá - A Secretaria Municipal de Saúde de Maricá celebra o Novembro Azul- campanha de conscientização de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata- com programação em toda a rede, dando ênfase à saúde integral do homem e não somente ao combate ao câncer de próstata.



Serão feitas programações internas aos colaboradores no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, na UPA de Inoã, no Posto de Saúde 24h de Santa Rita, no Hospital Municipal Ernesto Che Guevara e eventos abertos ao público nas Unidades de Saúde da Família.



A programação será realizada dentro das normas de distanciamento social e exigindo o uso de máscara e os cuidados com a higiene das mãos. A Atenção Primária à Saúde ainda vai realizar uma live debatendo a saúde do homem de forma integral, abordando ainda a saúde dentária, dia 18, às 15h, pelo Zoom aberto aos munícipes (link: https://bit.ly/3l9EKGg).



Vão participar da live “Papo de Homem” o enfermeiro e coordenador estadual da Saúde do Homem, Giovani Dimas; e o dentista de família, Felipe Fernandes. A organização é do gestor da Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Sergio Menezes; e a mediação será feita pela coordenadora da APS do município, Maria Angélica Duarte. Cada palestrante terá 15 minutos para discorrer sobre seus temas.



Até o momento, em 2020 foram diagnosticados 46 pacientes com câncer de próstata em Maricá, já em 2019 foram 84 casos.



A Secretaria de Saúde possui o controle dos usuários do Sistema Único de Saúde em Maricá (SUS) diagnosticados com câncer de próstata, que insere o paciente no sistema estadual de regulação (Sisreg) que direciona para unidades de saúde estaduais ou federais responsáveis pelo tratamento, como o Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, e o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Rio.



Um Núcleo de Doenças Crônicas não transmissíveis será montado pela Secretaria de Saúde, o que irá colaborar com o cadastro dos casos.



Colaboradores:



Os funcionários do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, da UPA de Inoã, do Posto de Saúde 24h Santa Rita e da SAMU Maricá também poderão aproveitar o mutirão de exames de PSA (antígeno prostático específico), que é marcador para o câncer de próstata. Será realizado também nas unidades rodas de conversas sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem.



A programação que faz parte da campanha Novembro Azul e Saúde do Homem, terá início na próxima segunda-feira (9), em parceria com o LACEN (Laboratório Central).



Nos dias 16, 17 e 18 de novembro será realizado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara (HMECG) o evento idealizado pelas direções Executiva e de Enfermagem em comemoração ao Novembro Azul. As reuniões serão configuradas em rodas de conversa com o tema: “Cuidar de si também é coisa de homem!”.



Além da abordagem relacionada ao câncer de próstata, será referida à saúde do homem de maneira ampla, como adotado na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).



Confira a Programação do Novembro Azul:



Local: UBS SÃO JOSÉ 2



Tema: Novembro Azul



Data: 17/11



Horário: 8h às 17h



Atividade: Roda de Conversa e Dinâmica de Grupo sobre a Prevenção ao Câncer de próstata e ao Diabetes. Serão realizados pequenos grupos ao longo do dia, respeitando as regras de distanciamento social.



Local: ESF RETIRO



Tema: Novembro azul / Diabetes - “O homem que se cuida, se Ama”.



Data: 18/11



Horário: 14h



Atividade: Roda de conversa sobre o C.A de próstata, dinâmica sobre diabetes e hábitos alimentares saudáveis.



Local: USF SANTA PAULA



Tema: Saúde do homem e testagens rápidas



Data: 18/11



Horário: 13h



Atividade: sala de espera sobre câncer de próstata, consultas médicas e de enfermagem.



Local: ESF PONTA GROSSA



Tema: Novembro azul / Diabetes



Data: 24/11



Horário: 10h



Atividade: Grupo de Atividade Física com o NASF. Durante o mês teremos salas de espera diária.



Local: ESF CENTRAL



Tema: Cuidar da saúde é coisa de homem



Data prevista: 26/11



Horário: 14 h



Atividade: Educativa de prevenção ao câncer de próstata e autocuidado masculino



Local: ESF ESPRAIADO



Tema: Novembro azul / Diabetes



Data: 26/11



Horário: 9h



Atividade: Roda de conversa sobre prevenção C.A de próstata e Diabetes, testes rápidos.



Local: ESF INOÃ 2



Tema: Diabetes



Data: durante todo o mês de novembro



Horário: 14h / 15h



Atividade: Roda de conversa sobre hábitos saudáveis, alimentação, uso de medicações com segurança, verificação dos parâmetros de saúde, atualização de caderneta vacinal.



Local: ESF PONTA GROSSA



Tema: Novembro azul / Diabetes



Data: 26/11



Horário: 10h



Atividade: Roda de conversa sobre prevenção C.A de próstata, Diabetes, hábitos saudáveis e atualização da caderneta vacinal. Durante o mês teremos salas de espera diária.



Local: USF SANTA RITA



Tema: Homem também se cuida



Data: 27/11



Horário: 14h



Atividade: Prevenção e diagnóstico precoce de Ca de próstata. Roda de conversa para alimentação indicada para diabéticos. Hemoglicoteste para identificação de pacientes descompensados sem diagnóstico DM. Testes rápidos.