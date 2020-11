Homem baleado é encontrado morto na beira da pista. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 10:54

Maricá - Um homem foi encontrado morto, com marcas de tiros de arma de fogo e foi jogado no mato na beira da pista, no bairro das Colinas, em Maricá no último sábado.

Segundo o levantamento da redação do jornal O Dia Maricá, na noite de sexta - feira por volta das 22h40, disparos de arma de fogo foram escutados pela vizinhança, tudo indica que foi o momento da execução. Policiais da 6ª Companhia estiveram no local e acionaram a perícia.

O homem assassinado não foi identificado e seu corpo foi encaminhado para o IML no Barreto, em Niterói.