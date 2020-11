Mau tempo Foto: Diogo Asgard

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 11:03

A semana teve inícios com mal tempo e pancadas de chuva. Ainda há previsão para chuva na cidade essa semana. Afrente fria, vinda do oceano poderá deixar a semana nublada e com clima instável variando com chuva.

Em casos de emergência, contate a Defesa Civil 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.