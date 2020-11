Trânsito durante eleições Foto: Divulgação

Por O Dia

Por solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o tráfego de veículos e as regras de estacionamento no entorno da 55ª Zona Eleitoral, no Centro de Maricá, sofrerão alterações nos próximos dias 14 e 15. Algumas vias deverão ser reservadas para uso exclusivo da Justiça Eleitoral. As interdições ocorrerão das 10h às 16h do próximo sábado (14/11) e das 6h até a meia-noite de domingo (15).



As secretarias de Ordem Pública (Seop) e de Trânsito e Engenharia Viária (STEV) terão guardas municipais e agentes de trânsito orientando os motoristas que passarem pelo local. Estarão interditadas a Avenida Roberto Silveira, entre a Rua Antônio Lopes da Fontoura e João dos Santos Leal (altura do CIEP); Rua Eneias Lopes da Fontoura (totalmente fechada); Rua Mario Lopes da Fontoura, entre a Av. Roberto Silveira e a Rua Enéias Lopes da Fontoura; Rua Cecilia Pereira Fontoura, entre a Av. Roberto Silveira e a Rua Enéias Lopes da Fontoura;



As rotas alternativas para os motoristas são: Sentido Centro-Flamengo: seguir pela Rua Domício da Gama até a Rua Soares de Souza (lateral ao Cemitério Municipal) e depois pela Rua Ari Spindola, até a Av. Roberto Silveira.



Sentido Flamengo-Centro: os motoristas de veículos leves deverão seguir pelas ruas Antônio Lopes da Fontoura e Vereador Luiz Antônio da Cunha. Já ônibus e caminhões terão de acessar a Rua Uirapurus e depois a Vereador Luiz Antônio da Cunha.