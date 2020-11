Ponto de Ônibus de São José, local do assalto Foto: LSM

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 13:47 | Atualizado 14/11/2020 13:54

Maricá - Na noite da última sexta-feira, uma mulher foi assaltada no enquanto esperava o ônibus em São José, no ponto de ônibus, no KM 22,5. O Crime aconteceu por volta das 23:30h segundo testemunhas.

Os criminosos chegaram em dupla com uma moto e renderam a vítima, levando seus pertences.



Os bandidos fugiram sentido Niterói logo após o assalto. Foi o 2º crime no KM 22 em um dia só.