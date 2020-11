Hospital Municipal de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Maricá - Uma mulher se feriu em um acidende entre uma moto e um carro, na Av. Carlos Marighela em Itaipuaçu, no fim da noite de ontem.

Os veículos se colidiram próximo à uma curva, segundo testemunhas. A mulher sofreu ferimentos no pé com o impacto. Socorristas do SAMU foram acionados e prestaram os primeiros socorros para a vítima. O Corpo de bombeiros também esteve no local prestando atendimento às vitimas.



A mulher ferida foi encaminhada ao Hospital Municipal de Maricá, no Centro.