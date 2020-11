Candidatos a Prefeito de Maricá já votaram (Chiquinho do PSDB não atendeu nossa redação) Montagem Redação Mais Maricá

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:17 | Atualizado 15/11/2020 13:15

Maricá - Enfim as eleições chegaram, e hoje dia 15 de Novembro, Maricá escolhe seu novo Prefeito, a corrida eleitoral pra Prefeito da cidade foi bem tranquila, com mais de 80% de aprovação popular Fabiano Horta (PT) fez uma campanha onde só ele apareceu, seus adversários; César Augusto (PMN), Valdevino Costa da Silva (o Chiquinho do PSBD) e Ciro Fontoura (REPUBLICANOS) com todos os números somados não deram nem 10% da intenções de voto, fazendo uma campanha fria, que nem sequer apareceu direito na cidade onde o favorito Fabiano Horta seguiu a frente disparado e tranquilo no período leitoral.

O Candidato do PT à Prefeitura de Maricá, Fabiano Horta, votou neste domingo ao meio dia, no CEIM Joana Benedicta Rangel no Centro da cidade.



César Augusto candidato a Prefeito pelo PMN votou na sessão 068 na Escola Municipal Caic Elomir Silva, no Marine no bairro de São José do Imbassaí por volta das 11:20 da manhã deste domingo de eleições.



O candidato Ciro Fontoura dos REPUBLICANOS votou no CIEP Professora Andina Coelho na sessão 097, no Centro da cidade.



O candidato a Prefeito Chiquinho do PSDB, NÃO ATENDEU NOSSA REPORTAGEM.