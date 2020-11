Prefeito de Maricá reeleito Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 22:34

Maricá - Como um subconsciente coletivo, a profecia lançada a 4 anos atrás por Washington Siqueira, o Quaquá, se cumpriu neste 15 de Novembro de 2020.



Quaquá a quatro anos atrás quando Fabiano Horta ganhou seu primeiro mandato como Prefeito de Maricá, disse que: "Fabiano Horta será um Prefeito melhor do Eu fui e será reeleito facilmente a Prefeitura da cidade." E assim foi.



Fabiano Horta conseguiu a façanha que poucos Prefeitos no Estado do Rio de Janeiro conseguiram, citamos o próprio Quaqua em Maricá e Jorge Roberto Silveira em Niterói, ambos com grande aceitação popular e com adversários insignificantes...foi Fabiano Horta que fez uma reeleição mais fácil ainda, seus 3 adversários somados não resultaram nem e 10% de intenções de voto, com uma campanha politica sem objetivo claro, devido a grande aceitação da gestão Fabiano Horta.



Uma gestão marcada com grandes avanços no município, como grandes obras na cidade, programas como o passaporte universitário, programas sociais que se transformaram referência para o Brasil e o mundo em época de PANDEMIA de Covid-19 como o PAT (programa de auxilio ao trabalhador) e tantos outros.



Fabiano Horta segue com grandes desafios no próximo mandado, reduzir os índices de criminalidade no município e a distribuição de água potável.



Fabiano Horta venceu as eleições com bastante folga e será reeleito. No momento em que esta matéria esta sendo escrita o prefeito alcança 80% dos votos apurados podendo aumentar ainda mais.