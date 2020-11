Maricá FC Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 13:42 | Atualizado 23/11/2020 14:21

Maricá - No último sábado, a equipe do Maricá F.C. esteve em Campos como visitante para mais uma rodada na Taça Corcovado. O MARICÁ F.C. lutou até o último segundo de jogo e foi exatamente na última bola que conseguiu virar o jogo e sair com a vitória e a liderança do grupo A. Com os 3 pontos se garantiu para a próxima semi-final.

O time perdia por 3x2 até os 10 minutos finais de jogo, quando conseguiu o empate e a virada em uma jogada provida de escanteio cobrada por Paulo Henrique que encontra a cabeça de Lelê pra dar a vitória para o time maricaense e fisgar uma vaga na semi-final da Taça Corcovado.