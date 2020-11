Prefeitura de MARICÁ Foto: Maurício Peçanha

Publicado 23/11/2020 15:22 | Atualizado 23/11/2020 15:32

Maricá - O vereador da oposição, vereador Ricardinho Netuno (Patriota) pediu esclarecimentos sobre a prorrogação do PAT. O vereador Felipe Auni (PSD) esclareceu em resposta, que o Poder Executivo está trabalhando em prol da prorrogação do benfício. Contudo, a Prefeitura de Maricá tem interesse na continuação do PAT que vem sendo definitivo na vida de muitos trabalhadores maricaense prejudicados durante a pandemia.

A última parcela do PAT está agendada para 15 de dezembro de 2020. Tudo indica que no próximo ano irá ser prorrogado o benefício e a população aguarda ansiosamente por esta prorrogação. Vale ressaltar que não existe nenhuma informação oficial afirmando a prorrogação do PAT mas é uma vontade e um dever da Prefeitura com a população em uma época tão difícil para todas as cidades.



Dada a informação, existem chances que o PAT continue no próximo ano.