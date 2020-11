Ex-Prefeito Quaquá está internado devido a complicações de Covid-19 Foto: Rede Social

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:00 | Atualizado 23/11/2020 17:38

Maricá - Após testar positivo pra Covid-19 no dia seguinte apos as eleições de 15 de Novembro, Washington Siqueira, o "Quaquá" anunciou nas redes sociais que está no 8º dia da doença e que após fazer um tomografia constatou que está com pneumonia viral e sua saturação está perto do limite, uma fase bem complicada da doença.



Por conta desta situação o Médico que o acompanha, Dr. Marcelo Velho, infectologista achou melhor dar entrada em sua internação agora a tarde (23/11) no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, curiosamente Quaquá idealizou o projeto do novo hospital municipal quando foi Prefeito e que foi inaugurado esse ano na gestão de seu sucessor, o Prefeito Fabiano Horta, justamente como unidade de apoio e combate na guerra contra o Covid-19, o hospital segundo os próprios médicos é melhor que muitos hospitais privados no que tange o tratamento e os equipamentos no combate ao Coronavirus.



Segundo fonte exclusiva e fidedigna o ex-Prefeito e líder politico segue com os pulmões comprometidos (entre 25% a 50% de comprometimento) mas também está calmo, tranquilo e confiante em Deus e na medicina, e garante que vai sair dessa.



A redação do Jornal O Dia estará acompanhando todas as informações de perto e sempre estaremos atualizando nossos leitores, ao ex-prefeito nossa energia positiva de rápida recuperação.