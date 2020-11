Tablets Foto: Internet

Por O Dia

Maricá - A Secretaria de Educação de Maricá entrego ontem, tablets aos dez primeiros colocados no 1º Simulado Digital do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os alunos que irão fazer a prova do Enem em janeiro e fevereiro de 2021.



O Pré-Enem é um projeto municipal, mas durante a pandemia, com as aulas online, foram aceitas inscrições de alunos de todo Brasil. O primeiro simulado ocorreu no dia 29/08, com a participação de 198 estudantes. O segundo teste preparatório será realizado na próxima terça e quarta-feira (24 e 25/11), e as inscrições são feitas através do link https://forms.gle/CwYpqoecr6Eob1FS9 somente até às 23h59 desta segunda-feira (23). Até o momento mais de 500 pessoas estão inscritas, o que representa mais que o dobro de estudantes participantes no primeiro simulado digital.



“A educação não para. O resultado deste projeto em um ano de pandemia são os 198 participantes e os 10 alunos contemplados com o tablet porque acreditaram que o futuro é aqui em Maricá”, disse Adriana Costa, secretária de Educação.



Segundo o coordenador geral do programa William Campos, o prêmio é um incentivo. “Além de ser útil, é uma forma de mostrar o reconhecimento”, disse o coordenador.



A pré-vestibulanda Giovanna Azevedo, 17 anos, sonha em entrar para a faculdade de Engenharia da Computação. “Esse projeto é muito importante porque além de estimular o aluno, principalmente durante a pandemia, se sente muito mais segura para as provas do Enem”, disse.



Além de Giovanna, também foram premiados os alunos Luiz Gustavo Alvarenga, Lara Moraes, Letícia Morgado, Ramon Santos, Camila Franzina Raubach, Samuel Dornelles Alves, Maria Eduarda Alves Teixeira, Giovanna Rodrigues Pôrto e Maristela Pereira Garcia.