Pré Encceja Foto: Katito Carvalho

Por O Dia

Maricá - Jovens e adultos que desejam obter um certificado oficial de conclusão do Ensino Fundamental devem ficar atentos, as inscrições para o Exame Municipal de Certificação de Competência de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental (EMCCEF), que é destinado aos alunos maiores de 15 anos, que estejam matriculados na rede pública municipal de ensino ou já inscritos no curso Pré-Encceja, encerram hoje.



Os interessados podem se inscrever nas escolas em que estão matriculados ou na Coordenação do Pré-Encceja. Os aprovados na prova poderão requerer o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, que será emitido pela Prefeitura de Maricá.



“O EMCCEF representa uma mudança de paradigmas para a educação, pois dá a oportunidade daqueles que na maioria das vezes não encontram esperança para progredir nos estudos, para aqueles que precisam voltar a sonhar. Neste período tão difícil, reafirmamos nosso compromisso com a educação municipal, de todos, para todos e com oportunidades iguais”, disse a secretária de Educação de Maricá, Adriana Costa.



O edital completo com as instruções para participação no Exame está no site da Prefeitura de Maricá. O site é o canal de divulgação dos locais e horários das provas - que serão aplicadas entre os dias 7 e 9 de dezembro, evitando grandes aglomerações nos locais de prova, como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus. A Secretaria de Educação de Maricá esclarece que, de acordo com a demanda, poderá agendar outras datas para aplicação das provas. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 11 de dezembro.



As medidas de contenção da pandemia de Covid-19, aliás, são parte importante do edital do exame: todos os locais de prova serão demarcados para que seja mantido o distanciamento social, só será permitida a entrada com uso de máscara, haverá higienização de todos os locais entre o turno da manhã e o da tarde e a recusa de qualquer candidato a observar as regras resultará em eliminação automática do concurso.