Passarela de Cordeirinho fica pronta para travessia de pedestres Foto: Anselmo Mourão

Por O Dia

Maricá - Os bairros de Bambuí e Cordeirinho passaram a contar com uma passarela de pedestres que liga as duas margens do canal que corta a localidade. O acesso à nova passagem fica entre a Rua Braulino Venâncio da Costa (esquinas com as ruas 18 e 19) e, no outro, na altura da Rua Quinze, ao lado do campo de futebol de Cordeirinho e da Escola Municipal Lúcio Thomé Feteira. A passarela, que tem 40 metros de extensão e 3 metros de altura sobre o leito do canal, deverá receber ainda iluminação e urbanização no seu entorno.



A entrega está prevista para o início de dezembro, mas o uso da passagem já está liberado. Morando há pouco na localidade, a comerciária Thatyane Araújo Gomes, 18 anos, portadora de deficiência disse que a passarela facilitou seu deslocamento. “Antes eu tinha que andar um quilômetro mais ou menos para atravessar na outra ponte. Foi bom demais terem feito essa passarela”, afirma.



Ao lado da nova passarela, a Prefeitura de Maricá construiu ainda uma área de lazer para os moradores. No espaço da bifurcação entre as ruas 18 e 19, foram instalados aparelhos de ginástica ao ar livre e brinquedos para crianças, além de paisagismo, nova iluminação, mesas para jogos e acessibilidade.