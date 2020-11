Secretaria de Turismo apresenta projetos para período pós-pandemia Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Turismo, apresentou aos representantes da rede hoteleira da cidade os projetos previstos para serem executados no período de pós-pandemia. A reunião aconteceu nesta terça-feira (24/11) no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca.



Entre os projetos citados estão a roteirização turística com foco na promoção do turismo rural; Rota de Aventura e do Eco Turismo; roteiro Orlas de Maricá, do reforço do turismo receptivo através da criação do decreto que regulamenta a entrada de veículos de transporte turístico; do projeto “Alô Turismo”, que visa a estruturação do atendimento ao turista de forma física, por telefone e online; além do “Delivery Legal”, cujo objetivo é organizar e normatizar a operação de entregas através de motoboy em todo o município.



Também foi apresentado o projeto “Renda Gourmet”, que organiza e normatiza a operação de autônomos que comercializam alimentos em espaços públicos e eventos e o projeto dos vouchers promocionais.



Segundo o titular da pasta, José Alexandre Almeida, alguns dos projetos foram pensados após um mapeamento feito pela Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucionais, que identificou os gargalos. “Vamos criar o decreto regulamentando e estruturando o acesso dos ônibus, pois temos que trabalhar para que o turista se hospede. É a pessoa que vem para cá, gasta dinheiro na pousada, no artesanato, no hotel, no restaurante, no bar e no cachorro-quente da esquina. O que a Secretaria de Turismo está tentando fazer é estruturar a oferta da cidade”, explicou.



Proprietário de uma pousada localizada em Itaipuaçu, Edmar Tavares, se encheu de esperança ao conhecer os projetos que atendem aos anseios da categoria.



“São passos importantes e estou otimista com tudo isso. Estamos passando por esse momento extremamente crítico com a pandemia da Covid-19 e estou esperançoso que tudo melhore. Sem contar que a infraestrutura do local está ficando maravilhosa. Eu mesmo fui beneficiado com a obra de revitalização da orla que está toda linda, com tudo iluminado. Não vejo a hora de o calçadão ficar pronto e as palmeiras serem colocadas”, disse.



Além de apresentar os futuros projetos, foram citados os eventos elaborados pela pasta como os festivais gastronômicos e também foram expostos alguns números do aplicativo Maricá Oficial com o cadastro de 552 estabelecimentos da cidade, como hotéis e pousadas (40), bares e restaurantes (321), entre outros.